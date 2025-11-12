PODCAST CANLI YAYIN
Malatya’da narkotik operasyonu: 11 tutuklama

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 binin üzerinde sentetik hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli tutuklandı.

Sokak satıcılarına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip yaptı. Takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde ve terazi ele geçirildi

Operasyonlarda 10 bin 361 sentetik ecza hap, 1 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

11 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

