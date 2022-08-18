Lviv’de kritik üçlü zirve başladı! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ile bir araya geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Lviv kentine geldi. Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy ile Potoçki Sarayı'nda yapacağı baş başa görüşme başladı. İkili görüşme sonrası, Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştiriliyor. Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.