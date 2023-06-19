Haberler Güncel Videoları Kurban Bayramı öncesi skandal görüntü! Bir satıcının Kurbanlık hayvana içki şişesiyle sıvı içirdiği video infial yarattı!

Kurban Bayramı öncesi skandal görüntü! Bir satıcının Kurbanlık hayvana içki şişesiyle sıvı içirdiği video infial yarattı!

Kurban Bayramı öncesi skandal görüntü! Bir satıcının Kurbanlık hayvana içki şişesiyle sıvı içirdiği video infial yarattı!
19.06.2023 17:13

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaşanan büyük bir skandal sosyal medyaya yansıdı. Bir çiftlikte sattığı kurbanlığa içki içirdiği iddia edilen kişi bir de bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. O görüntülere tepki yağarken şahıs kendisini "Biz hayvanımızı haplamak istedik. Ama biz hapladıktan sonra, bizi yanlış anlamışlar." şeklinde skandal bir açıklama yaptı.

Güncel Videoları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık alımlarını hızlandırırıken kurban pazarları da giderek hareketlendi.

Ahır, köy ve çiftliklerde kurbanlıklarını satmaya çalışan besiciler, canlı hayvan pazarının açılmasıyla kurbanlıklarını görücüye çıkarmaya başladı. Yurdun her noktasında ise kurulan çadırlarla hayvan satışları başladı.

SOSYAL MEDYADA SKANDAL GÖRÜNTÜ
Böylesine hassas bir dini ibadet olan kurban kesimleri öncesinde skandal bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

ALKOL ŞİŞESİYLE İÇİRDİ
İnsanlar bayram için kurbanlık arayışına devam ederken, bir çiftlikte çalışan ya da çiftlik sahibi olduğu düşünülen kişi, kurbanlık hayvana zorla içki şişesi içerisinde sıvı içirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞİKAYET YAĞDI
Kullanıcının marifet gibi paylaştığı o görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Görüntüyü izleyenler, öfkeden ne yapacağını bilemedi. Müzik eşliğinde paylaşılan o görüntüler ile ilgili sosyal medya kullanıcıları tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve valiliklere şikayet yağdı.

KENDİSİNİ SAVUNDU
Öte yandan kısa sürede çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine, bu defa bir önceki videoda müzik eşliğinde bira şişesi ile kurbanlığa sıvı içiren kişi "Biz hayvanımızı haplamak istedik. Ama biz hapladıktan sonra, bizi yanlış anlamışlar Bizim Çukurova'da hayvancılıkta şişelerimizi gördüğünüz gibi hayvanları tedavi amaçlı hapımızı içerisine attıktan sonra hayvanımıza veriyoruz. Biz hayvana pekmez versek dahi şişe kullanıyoruz" diye konuştu.

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