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Küçükçekmece’deki silahlı saldırının iddianamesi tamamlandı: 61 sanık yargılanacak!
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Küçükçekmece’deki silahlı saldırının iddianamesi tamamlandı: 61 sanık yargılanacak!

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 17:08

2024 seçim sürecinde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın programında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Saldırıyı Eminanç Kardeşler Suç Örgütü'nün düzenlediği iddia ediliyor.

Mahalli idareler seçim sürecinde 2024 yılında, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 304 sayfalık iddianamede 1 maktul, 37 müşteki ve 61 sanık yer aldı. İddianamede saldırının, Eminanç Kardeşler Organize Suç Örgütü tarafından düzenlendiği aktarılarak, örgütün faaliyetlerine yer verildi. Aziz Yeniay'ın dernek programı sırasında, uzun namlulu silah ve tabancalarla gerçekleştirilen saldırının detayları açıklandı. Dernek binası önünde açılan ateş sonucu Ebru Güneş'in ağır yaralandığı kaydedildi.

Yurtdışındaki örgüt liderleri ve suç örgütünün faaliyetleri de iddianamede geniş yer bulurken, saldırıyı düzenleyen 61 sanık hakkında farklı suçlardan hapis cezası talep edildi. İddianame Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sanıkların yargılanması önümüzdeki günlerde başlayacak.

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