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Küçükçekmece metrobüs durağı alt geçidini su bastı: Vatandaşlar zor anlar yaşadı!
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Küçükçekmece metrobüs durağı alt geçidini su bastı: Vatandaşlar zor anlar yaşadı!

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 17:47

Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini su basması sonucu vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini su bastı. Metrobüsten inerek alt geçide gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini öğlen saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle su bastı. Alt geçitte biriken sular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yükselen sular nedeniyle vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Vatandaşların ve metrobüs güvenlik ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler alt geçitte biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalıştı. Bu sırada beklemek istemeyen vatandaşlar ise zorda olsa suyun içinde yürümek zorunda kaldı. Yaşanan bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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