Kozmetik fabrikasında hayatını kaybedenler, son yolculuklarına uğurlandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm deposundaki patlama ve yangında 2'si 18 yaş altında olan 6 kadın can verdi. Yapılan çalışma sonucu, aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 zanlı, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Olaya ilişkin ivedilikle soruşturma başlatıldığını bildiren Başkan Erdoğan, hayatını kaybedenlere rahmet yararlılara şifa diledi. Öte yandan 6 talihsiz kadının gözyaşları içinde toprağa verildi. Takvim.com.tr dakika dakika aktarıyor...