Olay, 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'ndeki bir korku evinde meydana geldi. Melike G. ve 6 arkadaşı, işletmeye giderek "kendilerine dokunulmamasını" özellikle belirtti. Ancak iddiaya göre, çalışanlardan Baran T. (18) genç kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Kadının ağzını ve ensesini sıktı, ardından elindeki cihazla elektroşok uyguladı.

O anlar kameraya yansıdı

Şoke edici olay, işletmenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının yere yatırıldığı ve şiddet gördüğü anlar açıkça görülüyor. Olay sonrası hastaneye giden Melike G., darp raporu aldı ve şikâyetçi oldu.

Şüpheli gözaltına alındı, işletme mühürlendi

Melike G.'nin şikâyeti üzerine Beyoğlu Güven Timleri Baran T.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinde müşterilere temas edileceğinin önceden söylendiğini öne sürdü. Hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı ve savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay sonrası Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, işletmeyi mühürleyerek faaliyetini durdurdu.