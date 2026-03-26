Köprüdeki ikna çabaları sonuç vermedi: Fenomen Kübra Karaaslan ölüme atladı

Osmangazi Köprüsü'nde Korkunç Olay

Osmangazi Köprüsü üzerinde, dün akşam saatlerinde yürekleri sızlatan bir olay meydana geldi. İddiaya göre, köprüye gelen sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan, henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşarak köprünün uç kısmına geçti. Durumu fark eden çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, genç kadını vazgeçirmek için büyük bir çaba sarf etti.

İkna Çabaları Sonuç Vermedi

Vatandaşların uzun süren ikna gayretlerine ve müdahale girişimlerine rağmen Kübra Karaaslan, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. Olay yerine kısa sürede sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kişinin Karaaslan olduğu kesinleşti. Genç fenomenin ani ölümü, sevenlerini ve takipçilerini yasa boğdu.

Trajik Anlar Kameraya Yansıdı

Olay anı, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde; vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada Karaaslan'ın kendini aniden aşağıya bıraktığı anlar net bir şekilde görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.