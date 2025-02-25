Konut fiyatlarına ve kiraya neşter!

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 12:45

Geçtiğimiz gün AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Türkiye Yüzyılı Reform Programı ile ekonomide birçok yenilik gündeme geldi. Düzenlemeler ile birçok alanda iyileşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.

BÜYÜME DÜZENLEMELERİ



Başkan Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan Türkiye Yüzyılı Reform Programı kapsamında ekonomik dönüşüm planı ile sürdürülebilir ve kapsamlı büyüme sağlamlaştırılacakken, yeni tedbirler alınarak büyüme konusunda önemli düzenlemeler devreye girecek.

TASARRUF DEVAM EDECEK

Kamu yönetiminde de bir süredir uygulanan tasarruf uygulamalarında yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Yapılacak düzenlemeler ile kamu harcamalarında uygulanan disiplininin korunması sürdürülecek. Vergi alanında da düzenlemeler gelecek.

Sabah'ta yer alan habere göre, Düzenleme kapsamında vergide adaletin sağlanması için Başkan Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği çok kazanandan çok vergi alma prensibinin devreye girmesi ile kamu kazancı artırılacak.

ÜRETİM ARTACAK

Sanayi Master Planı kapsamında ise sanayi gelişiminin planlı ve programlı bir şekilde artırılması planlanırken, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile Türkiye'nin dört bir noktasında üretimin artırılması teşvik edilecek.

Yatırım süreçlerine getirilen 'Tek Durak Ofis' anlayışı ile birlikte Türkiye'nin yatırım çekmesinin önü de açılacak.

SOSYAL KONUT HAMLESİ



Hayat pahalılığının temel sebeplerinden olan kira ve konut fiyatlarına da neşter vurulacak. Atılacak adımlar ile sosyal konut projeleri hayata geçirilecek. Proje kapsamında konut ve kirada yaşanan artışın önüne geçilmesi hedefleniyor.

REFAH SEVİYESİNİ VE ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mali kuralları güçlendirerek kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz.

Ekonomide yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacağız, yerel kalkınma hamlesi ve sanayide dönüşümle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle uyguladığımız programımızla kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefimize ulaşacağız" dedi.