PODCAST CANLI YAYIN
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki araç çarpıştı: Kopan parça yayayı yaraladı
Haberler Güncel Videoları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki araç çarpıştı: Kopan parça yayayı yaraladı

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 11:58

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada kopan bir parça o sırada yoldan geçen yayanın eline isabet etti. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 34 BYY 156 plakalı Ford marka pikap ile T.U'nun sürücülüğünü yaptığı 41 AUD 683 plakalı Seat marka otomobil Kandıra Sapağında çarpıştı. Araçların birinden kopan parça ise Y.E. isimli yayanın eline isabet etti. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Y.E. hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

SIRADAKİ VİDEO
Çanakkale Boğazı’ndan geçen dev konteyner gemileri boğazı kapattı
16.01.2025Perşembe
Beyoğlu'nda kamyonet 7 araca çarptı; şoförü kazadan sonra kaçtı
16.01.2025Perşembe
Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'den Başkan Erdoğan'a teşekkür!
16.01.2025Perşembe
Karaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
16.01.2025Perşembe
Balıkesir'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
16.01.2025Perşembe
Bunlar da Var
Lisede dehşet kamerada! Kadın müdürü boğazından bıçakladı! 00:37
Lisede dehşet kamerada! Boğazından bıçakladı!
15.01.2025Çarşamba
Ekrem İmamoğlu’ndan SGK borçları açıklaması 01:06
Ekrem İmamoğlu'ndan SGK borçları açıklaması
15.01.2025Çarşamba
Rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü 4 yaralı! 01:26
Rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü 4 yaralı!
15.01.2025Çarşamba
Adana’da kahvaltı sofrasında vahşet: İki kadın bir erkek bıçaklanarak öldürüldü 02:09
Adana'da kahvaltı sofrasında vahşet
15.01.2025Çarşamba
CANLI YAYIN