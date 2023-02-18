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Kocaeli Kartepe TEM Otoyolu'nda ölümle kaza haberi! Düğün alışverişi için çıktıkları yolda faciayı yaşadılar: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli Kartepe TEM Otoyolu'nda ölümle kaza haberi! Düğün alışverişi için çıktıkları yolda faciayı yaşadılar: 2 ölü, 1 yaralı
18.02.2023 10:07

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Kocaeli Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda sürücüsünün patlayan lastiğini değiştirmek için güvenlik şeridine çektiği otomobile tır çarptı. Meydana gelen kazada sürücünün lastiği değiştirmek için olay yerine çağırdığı iki arkadaşı can verdi. Yaralanan sürücünün, nişanlısı ve ailesi ile İstanbul'a düğün alışverişine gittikleri öğrenildi.

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Kocaeli Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda sürücüsünün patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine çektiği araca arkadan gelen tır çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

LASTİK DEĞİŞTİRMEK İÇİN YARDIM İSTEDİ
Kaza 01.30 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Kartepe Acısu mevkiinde; 34 UU 7002 plakalı Citroen marka hafif ticari aracın sürücüsü A.T. aracın lastiğinin patladığını fark etti.

Lastiği tek başına değiştiremeyeceğini fark eden A.T. arkadaşları Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin'i arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen 2 arkadaşı lastiği değiştirirken o sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan F.Ü. idaresindeki 34 DLF 993 Plakalı Scanıa tır emniyet şeridinde lastik değiştirmekte olan A.T., Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin'i fark etmeyerek araca çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada A.T.'nın 2 arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti. A.T. ise olay yerine gelen ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin'in cenazeleri ise morga kaldırıldı.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE GİDİYORLARDI
Edinilen bilgiye göre A.T., nişanlısı ve ailesi ile birlikte İstanbul'a düğün alışverişi yapmak için gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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