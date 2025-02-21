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Kızını öldüren sanık müebbet cezası aldı: Sevinç nidâlarını Allah’u ekber diyerek attı!
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Kızını öldüren sanık müebbet cezası aldı: Sevinç nidâlarını Allah'u ekber diyerek attı!

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 17:55

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren Rıdvan Kurt, mahkeme tarafından takdiri indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının ardından maktulün annesi Nergis Akkurt feryat etti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Rıdvan Kurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Maktul Ayşenur Akkurt'un annesi Nergis Akkurt ve babası Ahmet Akkurt da duruşmada hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık, olayın buralara gelmesini istemediğini, göğsüne aldığı darbenin ardından karşılık verdiğini öne sürerek üzgün olduğunu belirtti. Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan herhangi bir takdiri indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

ANNE, KARARI DUYUNCA FERYAT ETTİ

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından maktul Ayşenur Akkurt'un annesi Nergis Akkurt, "Allah'u ekber Allah'u ekber" diye bağırarak, "Başka canlar yanmasın" dedi.

"BU KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK"

Aile avukatı Uğur Yüksel, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Hepinizin bildiği üzere bugün maalesef Şarköy ilçemizde 2 sene kadar önce birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen Ayşenur Akkurt'un karar duruşması vardı. Mahkeme, sanığa hiçbir takdiri indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bizim de talebimiz ve isteğimiz buydu. Bu karar, ailenin kaybını geri getirmeyecek ancak en azından acılarını bir nebze de olsa hafifletecek. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz" dedi.

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