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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023, 16:07 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 16:12

Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler; "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"

Seçimlik 'Mücahid' Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim ve kurultaya giderayak birden Filistin ve Gazze'yi hatırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin Gazze için seferber oluşunu görmezden gelip Büyük Filistin Mitingi'ni karalamaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Ey Erdoğan, iktidarı bize devret Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin. Orta Doğu'ya barış ve huzur nasıl gelecekmiş göreceksin o zaman" sözleriyle rol çalmak istedi. Rusya - Ukrayna savaşında Kiev'den yana saf tutup "Savaşta taraf olalım" mesajı veren Kılıçdaroğlu hakkında "Filistin sorununu da İsrail'e teslim olarak çözer" yorumları yapıldı.

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