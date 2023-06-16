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Kılıçdaroğlu danışman ordusuna çizik attı!

Kılıçdaroğlu danışman ordusuna çizik attı!
16.06.2023 10:41

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HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran 2023 öncesi atanan 80'e yakın danışman ve başdanışmanını görevden aldı. Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir, Hacer Foggo, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Daron Acemoğlu ve Rifkin'in olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun danışman ordusu büyük tepki çekerken bu kadar isme neyi danıştığı ise merak konusu oldu. Öte yandan Bay Bay Kemal'in 'danışman' kararı Ekremcileri de isyan ettirdi. İşte detaylar...

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