PODCAST CANLI YAYIN
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan 51 ilde dev arsa satışı: Tarihler belli oldu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan 51 ilde dev arsa satışı: Tarihler belli oldu

Yatırımcılar için fırsat dönemi başlıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 51 ildeki 512 farklı arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. 18-19 Kasım’da yapılacak açık artırmada konut, ticaret ve sanayi imarlı arsalar yer alıyor. Peki detaylar neler? Kimler başvurabilecek? Katılım şartları neler? Ayrıntılar haberimizde…

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde yatırım potansiyeli yüksek 512 muhtelif arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor.
Satışa sunulan arsalar; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Balıkesir, Gaziantep, Samsun ve Trabzon gibi büyük şehirlerin yanı sıra 51 ilde yer alıyor.

Açık Artırma Tarihleri ve Başvuru Şartları

Açık artırmalar 18-19 Kasım tarihlerinde yapılacak. Katılım hem çevrim içi (internet üzerinden) hem de fizikî ortamda mümkün olacak.
Yatırımcılar, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ'nin resmi internet sitelerinden detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına ulaşabilecek.

Yatırımcılara Yeni Fırsat

Satışa çıkarılan arsalar; konut, ticaret, turizm ve sanayi imarına sahip farklı niteliklerde bulunuyor.
Yetkililer, satışların hem kentsel dönüşüm projelerine kaynak oluşturacağını hem de yatırımcıya uzun vadeli kazanç fırsatı sunacağını belirtti.

Bunlar da Var

Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle