Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan 51 ilde dev arsa satışı: Tarihler belli oldu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde yatırım potansiyeli yüksek 512 muhtelif arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor.

Satışa sunulan arsalar; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Balıkesir, Gaziantep, Samsun ve Trabzon gibi büyük şehirlerin yanı sıra 51 ilde yer alıyor.

Açık Artırma Tarihleri ve Başvuru Şartları

Açık artırmalar 18-19 Kasım tarihlerinde yapılacak. Katılım hem çevrim içi (internet üzerinden) hem de fizikî ortamda mümkün olacak.

Yatırımcılar, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ'nin resmi internet sitelerinden detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına ulaşabilecek.

Yatırımcılara Yeni Fırsat

Satışa çıkarılan arsalar; konut, ticaret, turizm ve sanayi imarına sahip farklı niteliklerde bulunuyor.

Yetkililer, satışların hem kentsel dönüşüm projelerine kaynak oluşturacağını hem de yatırımcıya uzun vadeli kazanç fırsatı sunacağını belirtti.