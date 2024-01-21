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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024, 10:24 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024, 10:28

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi 'İdari amirliği' aldı fondaş tetikçiler tutuştu: Balık tutup torun seveceğine kurultaya çalışıyor

CHP'de iç hesaplaşma ve entrika tavan yaptı. Kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam içinn attığı somut adımlar ve TBMM İdare Amirliği'ni ele geçirmesi CHP'nin kadrolu tetikçilerini tutuşturdu. Amiral eskisi Türker Ertürk, "CHP başarısız olsun, Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu başarısız olsun da kurultayı toplayalım. Biz başa gelelim" diye çalışanlar var" sözleriyle Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran Ertürk, "Köşeye çekil, balık tut, torunlarını kucağına al. Bence bunlarla uğraş. Ofis açıyor olman doğru değil" dedi.

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