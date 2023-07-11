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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal açıklama: AB’nin yolu Osman Kavala, Demirtaş'tan geçiyor

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal açıklama: AB’nin yolu Osman Kavala, Demirtaş'tan geçiyor
11.07.2023 15:15 - Son Güncelleme: 11.07.2023 15:28

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"Değişim ve İstifa" çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine tepki çeken açıklamalarda bulundu. Seçimden önce "300 milyar dolar buldum" diyerek tefecilerden alacağı borcu itiraf eden Kemal Kılıçdaroğlu bu kez akıllara zarar bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir uluslararası tefeci böyle bir ülkeye yatırım için gelmez" dedi. Öte yandan bir skandala daha imza atan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın AB restine karşı, "AB'nin yolu, Osman Kavala'dan Selahattin Demirtaş'tan geçer" dedi.

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