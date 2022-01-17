Kemal Kılıçdaroğlu Pensilvanya ile görüştü mü? Selami Altınok'tan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde A Haber ekranlarına verdiği röportajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir bilgi verdi. Kılıçdaroğlu'nun bir dişçinin muayenehanesinde Pensilvanya ile irtibat kurduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu konuyu yalanlayamazken AK Parti Erzurum Milletvekili ve Eski İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'tan çarpıcı bir yorum geldi. Altınok, "Kemal Kılıçdaroğlu siyaseten bir menfaat umma adına Pensilvanya ile büyük ihtimalle irtibat kurmuştur." dedi. İşte o açıklamalar…