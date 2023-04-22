Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu'ndan tehlikeli kumar! 'Kür-Alevi-Sünni' meselesini neden kaşıdılar?

7'li koalisyonun ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamanlaması manidar 'Kürt - Alevi' çıkışının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Alevi-Sünni çatışması olabilir, Alevi bir köy basılabilirdi" şeklinde skandal ifadeler kullanarak Adıyaman'ı işaret etti. Bu gelişmeyle dün Kılıçdaroğlu hemen soluğu Adıyaman'da aldı ve Kılıçdaroğlu'na tepkiler geldi. CHP medyası olayları 'Kılıçdaroğlu'na saldırı şeklinde kamuoyuna servis ederken iki ismin yaptığı bu çıkışa ilişkin siyaseti derinden okuyan isimler çarpıcı tespitler yaptı. Toplumun sinir uçlarıyla oynandığı işaret edilirken bu durum 'kirli bir kumar' olarak okundu. İşte detaylar...