Kemal Kılıçdaroğlu HDPKK ile anlaştı mı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli pazarlığa oturduğu ve yan yana basın açıklaması yaptığı Pervin Buldan, daha 17 saat önce bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istemişti. Buldan, dün Yenikapı'da düzenlenen provokasyon kokan Nevruz kutlamalarında "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" demişti. Öte yandan Pervin Buldan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun metninin neredeyse aynı olması dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Metin Kandil'den mi geldi?" diye sordular.