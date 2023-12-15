Gazze’de haftalardır sivillere soykırım uygulayan terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’ya baskınları sürdürürken Kudüs’te ise her Cuma günü cemaate saldırıyor. Soykırımın 10. Cumasında da gözler Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya çevrildi. İsrail polisinin bugün hedefinde basın da vardı. Canlı yayına yansıyan görüntülerde işgalci İsrail polisi AA foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf'a saldırdı. Ağzına silah dayanan muhabir katil İsrail polisi tarafından dövüldü ve hastaneye kaldırıldı. AA Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, saldırıya uğrayan AA muhabirinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş suçu kanıtı olarak sunulan fosfor bombalarının fotoğrafladığını ifade etti.