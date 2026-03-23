Katar'da şehit olan Binbaşı Sinan Taştekin ve ASELSAN teknisyenlerinin ailelerine acı haber verildi

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın Isparta ve Ankara'daki ailelerine acı haber iletildi. Şehit evlerine Türk bayrakları asılırken taziye çadırları kuruldu. O duygu dolu anlar için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Isparta'ya şehit ateşi düştü

Şehit Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in Isparta'nın Gülcü Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber askeri yetkililer tarafından aileye iletildi. Şehit binbaşının evine dev Türk bayrağı asılırken Isparta halkı taziye için şehit evine akın etti.

Ankara'daki ASELSAN ailelerine acı haber ulaştı

ASELSAN teknisyeni İsmail Enes Can'ın Ankara'nın Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'ndeki ailesine şehadet haberi dün akşam saatlerinde verildi. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurulurken sokak sessizliğe büründü. ASELSAN teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman'ın ise Çankaya'daki ailesine acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı. Yakınları ve komşuları acılı aileyi yalnız bırakmazken şehidin evi ve çevresi ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı.

MSB acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla Katar'daki eğitim faaliyeti sırasında teknik arıza nedeniyle denize düşen helikopterde üç kahramanın şehit olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.