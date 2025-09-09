PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: ABD saldırıdan 10 dakika sonra haber verdi
Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 23:21
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Katar Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada ABD'yi yalanladı. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiklerini açıkladı.
Bunlar da Var
02:37
Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
08.09.2025
Pazartesi
22:22
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
08.09.2025
Pazartesi
01:17
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
08.09.2025
Pazartesi
02:35
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08.09.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN