Kargo ile 2 bin 600 adet ecstasy uyuşturucu hap sevkiyatına polis darbesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen F.K.'yi (27) gözaltına aldı. Kargo paketlerine narkotik dedektör köpeği Tony’nin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, tarım ilaçlama pompasına zulalanmış şekilde 2 bin 600 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.