Burdur'da sürücüsünün yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyonunu kırdığı otomobil, refüjü aşıp karşı yöne geçerek 2 araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Burdur-Fethiye kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Fethiye yönüne giden 07 L 9130 plakalı otomobilin sürücüsü Savaş Toktaşer (34), önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Otomobil, önce Orçun V. yönetimindeki 07 ZD 017 plakalı otomobile, ardından Gölhisar'dan Isparta yönüne giden Ali A. (49) yönetimindeki 15 AEH 779 plakalı minibüse çarptı. Kazada Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer (35) ve Hamit Toktaşer (16) ile minibüsün sürücüsü Ali A. ile araçtaki Ramazan A. (54) yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Otomobilde sıkışan Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer ve Hamit Toktaşer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Erhan ve Savaş Toktaşer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hamit Toktaşer'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Orçun V., "Otomobil bir anda uçarak üzerimize geldi" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.