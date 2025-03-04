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Kalkınma Yolu’na da hizmet verecek! Şırnak-Mardin güzergahında çalışmalar başladı
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Kalkınma Yolu'na da hizmet verecek! Şırnak-Mardin güzergahında çalışmalar başladı

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 11:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habur Sınır Kapısı’na ulaşımı sağlayan 54 kilometrelik Oyalı Ayrımı-Cizre Devlet Yolu’nun beton yol standardına dönüştürüleceğini açıkladı. Ağır taşıt trafiğinin yoğun olduğu bu güzergahın üstyapısının yenilenmesi için çalışmalar başladı. Yolun, Habur’un yanı sıra Şanlıurfa ile Ovaköy arasında yapılacak otoyol hizmete girene kadar Kalkınma Yolu’na da katkı sağlayacağı belirtildi. Uraloğlu, projenin Türkiye’nin Suriye ve Irak ile karayolu bağlantısında stratejik önem taşıdığını belirtti.

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