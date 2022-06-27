Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'ye hazırlıkların tamamlanır tamamlanmaz yeni bir harekat yapılacağını vurgulayan Erdoğan, Akdeniz ve Ege için de Yunanistan'a çok net mesaj verdi. Enflasyon konu başlığına da değinen Başkan Erdoğan, "Milletimizden biraz daha sabır rica ediyoruz" diyerek 2023'ün ilk aylarını işaret etti. Asgari ücrete ara zamm ile ilgili talimat verdiğini söyleyen Başkan, en kısa sürede müjdeli haberi vereceklerini duyurdu. Öte yandan memur maaşlarının da 8 Temmuz'da zamlı olarak hesaplara yatacağı ifade edildi. Bayram tatilinin kaç gün olacağı da merak konusu olmuştu. Başkan Erdoğan 9 gün olarak uygulacağını açıkladı.