İzmir’de silahlı kavga: 3 ölü, 7 tutuklama

Olay, 31 Mart günü gece saat 02.00 sıralarında Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi'ndeki bir müzikhol önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi oldukları öğrenilen Mustafa Sarıtaş (57) ve yeğeni Sadık Sarıtaş (35), eğlenmek için müzikhole girdi. Burada amca-yeğen, iki kişiyle tartıştıktan sonra mekanın dışına çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze (51) tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, amca-yeğen ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.