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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 22:05 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 22:06

İZLE I Survivor finaline 'çakarlı araçla' giden yarışmacılar tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Gereği yapıldı"

Survivor All Star yarışmacılarının final programına çakarlı araçla gitmeleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından "Gereği Yapıldı" diyerek O o aracın yakalandığını araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığını ve tertibatın söküldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde: Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan "Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi" haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;

Bu araç sürücünün "ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır.

Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür.

Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.

Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz.

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