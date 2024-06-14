İZLE I Survivor finaline 'çakarlı araçla' giden yarışmacılar tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: "Gereği yapıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde: Sivil Trafik Ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan "Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi" haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;

Bu araç sürücünün "ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır.

Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür.

Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.

Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz.