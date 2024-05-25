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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024, 18:59 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024, 19:02

İZLE I Lağım çukuru 'Ekşi Sözlük'ün kokuşmuş zihniyeti: Dertleri hayvan sevgisi değil insan nefreti

Tüm Türkiye'de tehdit haline gelen başıboş köpek sorunun çözümü için hükümet harekete geçti. Sokaklarda her yaştan bireyin daha güvenli yaşaması için kapsamlı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kanun teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek. Öte yandan adeta milli güvelik sorunu haline gelen başıboş sokak köpekleri sorunun çözümüne ise köpek ve mama lobisi karşı çıkmaya devam ediyor. Hayvan sevgisinden çok insan nefreti ile hareket eden bu grupların başında ise lağım çukuru 'Ekşi Sözlük' de geliyor. Bunun son örneği ise Ekşi Sözlük'te "Tercih yapmak zorunda olsanız 5 senelik köpeğinizi mi yoksa bir çocuğu mu kurtarırsınız?" başlığı ile açılan entry oldu. Soruya verilen cevaplar okuyanları dehşete düşürürken, başıboş sokak köpekleri ile ilgili çözümün karşısında duranların gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş oldu. İşte tüm detaylar…

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