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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024, 20:28 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024, 20:28

İZLE I Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile görüştü. Görüşmede İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.

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