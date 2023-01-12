Haberler Güncel Videoları İYİ Partili Cihan Paçacı’dan Davutoğlu’nun açıklamalarına tepki: Mecburiyet olursa vesayet doğar

İYİ Partili Cihan Paçacı’dan Davutoğlu’nun açıklamalarına tepki: Mecburiyet olursa vesayet doğar

İYİ Partili Cihan Paçacı’dan Davutoğlu’nun açıklamalarına tepki: Mecburiyet olursa vesayet doğar
12.01.2023 14:44 - Son Güncelleme: 12.01.2023 14:46

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:32
Anpa Gross'tan alkışlanacak...
Güncel 04:49
Türkiye'nin en büyük millet...
Güncel 02:20
Rekabet Kurumundan özel...
Güncel 17:42
Bakan Karaismailoğlu açıkladı!...
Güncel 33:24
Ömer Çelik’ten TSK’yı hedef...
Güncel 03:04
TSK'ya iftira atan TTB Başkanı...
Güncel 14:17
Hazine ve Maliye Bakanı...
Güncel 00:25
İstiklal caddesi'ndeki terör...
Güncel 02:46
Bakan Soylu canlı yayında...
Güncel 07:12
İBB AK Parti Grup Başkanvekili...
Güncel 00:50
HDP'nin aday restinin perde...
Güncel 02:17
Yargıtay Başsavcısı Şahin'den...

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına İYİ Parti'den tepki üstüne tepki yağıyor. Basın Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da, Altılı Masa'nın adayının seçilmesi halinde cumhurbaşkanının sahip olacağı yetkiler hakkında açıklamalarda bulundu. Cihan Paçacı, "Altı kişilik bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ihdas edilirse bundan sonraki icraatlerde ciddi bir tıkanma meydana gelebilir. Anayasa gereği böyle bir şey söz konusu değil. Şahsi kanaatim, en fazla iki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir" değerlendirmesi yaptı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA