İYİ Partili Cihan Paçacı’dan Davutoğlu’nun açıklamalarına tepki: Mecburiyet olursa vesayet doğar

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına İYİ Parti'den tepki üstüne tepki yağıyor. Basın Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da, Altılı Masa'nın adayının seçilmesi halinde cumhurbaşkanının sahip olacağı yetkiler hakkında açıklamalarda bulundu. Cihan Paçacı, "Altı kişilik bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ihdas edilirse bundan sonraki icraatlerde ciddi bir tıkanma meydana gelebilir. Anayasa gereği böyle bir şey söz konusu değil. Şahsi kanaatim, en fazla iki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir" değerlendirmesi yaptı.