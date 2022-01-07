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İşte Türkiye’nin savaş uçağı! Milli Muharip Uçak bu videoyla tanıtıldı…

İşte Türkiye’nin savaş uçağı! Milli Muharip Uçak bu videoyla tanıtıldı…
07.01.2022 00:04 - Son Güncelleme: 07.01.2022 00:08

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından inşa edilen Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi ile Kompozit Üretim Binası'nın aralarında bulunduğu tesisler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreninde yaptığı açıklamada Milli Muharip Uçak için tarih verdi. Erdoğan, "Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca programda Türkiye'nin savaş uçağının tanıtım videosu da gösterildi.

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