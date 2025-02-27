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İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın mektubu | VİDEO
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İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu | VİDEO

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 17:23

İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan yazdığı mektupla örgütün feshedilmesi için çağrı yaptı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan mektubunda "Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi. İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunun tamamı....

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