İstanbul, ulaşım altyapısında yaşanan büyük dönüşümle yeni bir çağa adım atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 650 bin kişinin katıldığı mitingde duyurduğu projeler, kentin ulaşım ağını köklü bir şekilde iyileştirmeyi hedefliyor. İstanbul'da devralınan 350 kilometrelik bölünmüş yol mesafesinin 794 kilometreye çıkarılması, kentteki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Büyük İstanbul Tüneli ve Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hızlı Tren hattı gibi dev projeler, İstanbul'un ulaşımında ciddi rahatlamalar sağlayacak ve kenti bir ulaşım ve lojistik merkezi haline getirecek. Bu projelerle, İstanbul'un ulaşım altyapısı modernize edilirken, kent içi hareketliliği kolaylaştırılacak ve kent sakinlerinin yaşam kalitesi artırılacak.