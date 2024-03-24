PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 17:44 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 17:44

İstanbul'un ulaşım yapısında büyük dönüşümü Başkan Erdoğan açıkladı: 794 kilometreye uzanan yollar ve dev projeler

İstanbul, ulaşım altyapısında yaşanan büyük dönüşümle yeni bir çağa adım atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 650 bin kişinin katıldığı mitingde duyurduğu projeler, kentin ulaşım ağını köklü bir şekilde iyileştirmeyi hedefliyor. İstanbul'da devralınan 350 kilometrelik bölünmüş yol mesafesinin 794 kilometreye çıkarılması, kentteki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Büyük İstanbul Tüneli ve Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hızlı Tren hattı gibi dev projeler, İstanbul'un ulaşımında ciddi rahatlamalar sağlayacak ve kenti bir ulaşım ve lojistik merkezi haline getirecek. Bu projelerle, İstanbul'un ulaşım altyapısı modernize edilirken, kent içi hareketliliği kolaylaştırılacak ve kent sakinlerinin yaşam kalitesi artırılacak.

SIRADAKİ VİDEO
DEM açık açık ittifakı itiraf etti: CHP bize 'seçimden sonra oturup konuşuruz' dedi
24.03.2024Pazar
Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul Miting
24.03.2024Pazar
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi: İstanbul'u CHP zihniyetinden kurtarmalıyız!
24.03.2024Pazar
Başkan Erdoğan’dan İstanbul mitinginde önemli açıklamalar
24.03.2024Pazar
Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı
24.03.2024Pazar
Bunlar da Var
Kadir İnanır’ın hayati tehlikesi var mı? Yeğeni Levent İnanır hastane önünde açıkladı 02:29
Kadir İnanır'ın hayati tehlikesi var mı?
24.03.2024Pazar
CHP lideri Özgür Özel şimdi de anonsçu oldu! Teşkilatı bile takmadı I Çileden çıktı: Hadi kardeşim sizi mi bekleyeceğiz 01:27
Özel şimdi de anonsçu oldu
24.03.2024Pazar
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Başhekimden açıklama: “Yoğun bakımda, durumu stabil” 03:17
▶️Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?
24.03.2024Pazar
Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı 01:26
Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı
24.03.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA