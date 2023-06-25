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İstanbul'da LGBT'ye geçit yok! İstanbul sokaklarını karıştırıp Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

İstanbul'da LGBT'ye geçit yok! İstanbul sokaklarını karıştırıp Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
25.06.2023 18:37

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Son dakika haberleri... Aile değerlerini hedef alan ve tüm dünyanın savaştığı LGBT terörü, sözde ‘Onur’ ayı adı altında iyice çizgiyi aştı. Kendine yeni propaganda alanları açarak başta çocuklar olmak üzere zihinleri kirleten sapkınlar, bugün yine İstanbul sokaklarını karıştırdılar. Basın açıklamasında Başkan Erdoğan’ı hedef alan LGBT’lilere polis müdahale etti. Sapkınlara destek yine HDPKK’dan geldi. Geçtiğimiz hafta da yapılan yürüyüşte polise ‘işgalci kuvvet’ diyen HDPKK’lı Özgül Saki ve yine HDPKK’lı Kezban Konukçu, lubunyalarla birlikte yürüdü.

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