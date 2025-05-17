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İstanbul’da kurulan masa! Başkan Erdoğan: Barış için çaba göstermeye devam edeceğiz
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İstanbul’da kurulan masa! Başkan Erdoğan: Barış için çaba göstermeye devam edeceğiz

Giriş Tarihi: 17.05.2025 13:22:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 13:22:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan İstanbul’da kurulan barış masasıyla ilgili, ‘’Burada bizden kaynaklı herhangi bir durum söz konusu değil. Burada aktif konumda olan liderler kimlerdir diye baktığımız zaman, Sayın Putin burada önemli bir başat aktör. Sayın Trump da aynı şekilde başat aktör. Sayın Zelenskiy de aynı durumda. Biz bunların hepsine çağrımızı yaptık. İstanbul'da iki ülkenin heyetlerini bir araya getirmemiz 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın sona ermesi ve bölgede barışın tesisi için son derece önemli. Biz başından beri savaşın sona ermesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu zirve de gayretlerimizin nihayetinde barışın kapılarını açacak önemli bir adım olarak planlandı. Türkiye olarak adil ve kalıcı barış için gayret gösteriyoruz. Sadece "savaş bitsin" demekle kalmıyor, bunun için yöntem öneriyor, zemin hazırlıyor, çağrılar yapıyoruz. Öncelikle savaşın sona ermesi için silahların susması, diplomasinin konuşması lazımdır. Barış müzakereleri başlamalı, bu fırsat kaçırılmamalıdır. Bu savaşın çatışmalarla, silahlarla bir neticeye ulaşması mümkün değildir. Barış görüşmelerinden kesin bir sonuç almak en büyük arzumuz. Dolayısıyla biz bu savaşın nihayete ermesi için arabuluculuk rolümüzü sürdürmeye kararlıyız. Taraflar arasında diyalog kanallarının açık tutulması ve müzakerelerin devam etmesi için her türlü çabayı göstereceğiz.’’ dedi.

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