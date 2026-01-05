PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafikte son durum

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik, İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.30 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.

Yeni yılın ilk haftasında ve haftanın da ilk gününde kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre İstanbul genelinde saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 63 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası'nda yüzde 60 olduğu belirlendi. Kadıköy D-100 Karayolu'nda ise sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

8 gündür aranıyordu: Elif Kumal’ın cansız bedeni bulundu
Ayakta terlik bilekte kelepçe! Beyaz Saray paylaştı... Maduro New York'a böyle getirildi
Çanakkale Boğazı lodos fırtınası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Ferdi Tayfur’un ölüm yıl dönümünde oğlundan duygulandıran paylaşım
