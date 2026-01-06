Gaziantep’te feci ölüm: İş makinesi motosikletliyi ezdi

PODCAST CANLI YAYIN
Gaziantep 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen korkunç kazada, bir iş makinesi kavşakta çarptığı motosikletin üzerinden geçti. Kazayı fark etmeyen operatörün yönetimindeki dev iş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü Şemsettin Mehmet G. olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Operatör M.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki iş makinesi, kavşakta Şemsettin Mehmet G.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazayı fark etmeyen M.K. iş makinesiyle motosikletlinin üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri incelemelerinin ardından Şemsettin Mehmet G.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Operatör M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

