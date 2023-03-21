Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), yönelik ankesörlü hat soruşturması kapsamında biri eski askeri personel 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü yakalandı.

ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİ YAKALANDI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup ihraç edilen 1 eski askeri personel ile askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu belirlenen 13 kapatılan askeri okul öğrencisi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında 'mahrem imam' olan 1 sivil de belirlendi.

Tespit edilen 15 şüpheli şahıs hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

Bugün gece saatlerinde yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.