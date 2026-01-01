PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul’da büyük Gazze yürüyüşü: Karadan ve denizden yoğun katılım

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylem başladı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önlerinde toplanan katılımcılar, kortejlerle Galata Köprüsü'ne yürüdü. Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılar, belirlenen noktalardan yürüyerek veya teknelerle alana geldi. Teknelerdeki vatandaşlar, meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları sallayarak eyleme katıldı.

