İstanbul’da 4 CHP’li belediyeye DHKP-C operasyonu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden terör örgütü DHKP-C’ye para aktarıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Terör örgütünün 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere Kazova Tekstil ismiyle girdiği belirlendi. DHKP-C'ye finans sağlayan aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.