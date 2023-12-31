İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Vali Gül, denetim noktasında durdurulan sürücülerin de yeni yılını kutlayarak tatlı ikram etti. Öte yandan denetim noktasında açıklamalarda bulunan Gül, "İstanbul'da, özellikle yılbaşında yoğunluk daha da artıyor. Yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde, vatandaşlarımızın trafik, asayiş gibi konularda sıkıntı yaşamamaları için arkadaşlarımız bütün tedbirleri aldılar." dedi.