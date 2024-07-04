SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024, 15:10 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024, 15:10

İstanbul Havalimanı zirvede!

Üst üste yıllardır Avrupa'nın en yoğunhavalimanı tahtını kimseye bırakmayan İGA İstanbul Havalimanı (İGA) 2023'te de yine kıtanın 'doğrudan bağlantı' sağlayan havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı.

Üst üste yıllardır Avrupa'nın en yoğunhavalimanı tahtını kimseye bırakmayan İGA İstanbul Havalimanı (İGA) 2023'te de yine kıtanın 'doğrudan bağlantı' sağlayan havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Airport Council International Europe'un (ACI Europe) yayımladığı 2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu'nda ilk sıraya oturan İstanbul'un Avrupa'nın geri kalanını geride bıraktığını vurgulayan ACI Europe Genel Direktörü Oliver Jankovec, "Avrupa'daki yüzde 14'lük düşüşe rağmen İstanbul yüzde 24 artışla ilk sırada yer aldı" dedi. ACI Europe'un '34. Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu'nda konuşan Jankovec, "Havacılıkta yüzde 10'luk artış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da yüzde 0.5'lik bir büyüme anlamına geliyor. Sektörde trafik doğuya doğru kayıyor. İstanbul da bu anlamda lokasyonu ile bu trendin kaldıraç noktası olacak" diye konuştu.

'ÜÇ PİSTLE ÇIĞIR AÇACAĞIZ'
Nisan 2019'dan bu yana tam kapasiteyle hizmet vermeye başladıklarını hatırlatan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen de "Avrupa'da son 4 yılda üst üste en fazla yolcu ağırlayan havalimanı olduk. En büyük havalimanı olma konusunda Londra Heathrow'a en yakın seyreden biziz. Avrupa'nın ilk üçlü paralel pist operasyonuyla çığır açacağız" ifadesini kullandı.

131 ÜLKEDE 346 NOKTAYA ULAŞTIK
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dış hatlarda 131 ülkede, 346 noktaya uçuş gerçekleştiğini söyledi. Geçen yıl Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede 1 uçak geçtiğine işaret eden Uraloğlu, "17-23 Haziran tarihleri arasında ülkemiz günlük ortalama 3 bin 894 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında İtalya'nın ardından 6. sırada yer aldı" dedi.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en önemli havalimanı etkinliklerinden 'Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan'dan Astana'daki ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi!
04.07.2024Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Astana'daki ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi!
04.07.2024Perşembe
Dünyanın gözü Astana'daki zirvede! Başkan Erdoğan önemli temaslarda bulunacak
04.07.2024Perşembe
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 29 ilde Sibegöz-49 operasyonları! Çok sayıda şüpheli yakalandı
04.07.2024Perşembe
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi imha edildi
03.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Tekirdağ’da şiddetli fırtına: Kamp alanı böyle yerle bir oldu 01:38
Kamp alanı böyle yerle bir oldu
04.07.2024Perşembe
Karaman’da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 01:11
Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
04.07.2024Perşembe
Dilan Polat soruşturması tamamlandı: Eşi Engin Polat’la birlikte 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu 02:15
3 ayrı suç 27 yıl hapis!
04.07.2024Perşembe
Yalova’da baba tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü 01:48
Baba tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
04.07.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA