Son dakika haberi | 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan AK Parti'nin "Büyük İstanbul Buluşması"na artık sadece saatler kaldı. Dev organizasyon için Nef Stadyumu'nun içerisine büyük bir sahne kuruldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, organizasyon öncesi yaptığı açıklamada "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak." dedi. İşte AK Parti'nin İstanbul'daki o dev organizasyonu öncesi son gelişmeler...