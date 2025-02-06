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İstanbul Avcılar’da motosiklet kazası kamerada
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İstanbul Avcılar'da motosiklet kazası kamerada

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 11:12

Kaza, Firuzköy Mahallesi'ndeki Bağlariçi Caddesi'nde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Orta şeritte giden minibüsün sürücüsü, cadde üzerindeki bir siteye gitmek için direksiyonunu kırdı. O sırada aynı yönde motosikletiyle ilerleyen güvenlik firması çalışanı Mehmet Bayar minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü Bayar yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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