İran'ı karıştıran İsrail ve ABD'nin planı ne? Okan Müderrisoğlu analiz etti: "Kaotik dünyanın yeni oyun sahnesi"

İran’da yaklaşık 20 gündür devam eden ve 180 merkeze yayılan protestolar, uluslararası aktörlerin sert açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı. Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, yaşananları "kaotik dünyanın yeni bir oyun sahnesi" olarak nitelendirerek "Bu bir iç mesele değil, profesyonel bir beşinci kol operasyonu!" olduğunu belirtti. Müderrisoğlu'nun bölgedeki doktrin değişikliğine ve rejim değişikliği hedefine dair çarpıcı açıklamaları, küresel sistemin nasıl bir kırılma noktasında olduğunu gözler önüne serdi.