Son dakika haberleri... İsrail Gazze'de yine bir insanlık suçu işliyor ancak ikiyüzlü Batı İsrail'i savunmak için resmen yarışa giriyor. AB'nin X ve Meta'dan İsrail'in katliam görüntülerini kaldırmasını istemesi, Von der Leyen'in skandal sözleri derken İngiliz basınında da algı operasyonuna girişildi. İngiliz Talk TV'de Sansürsüz adında bir program sunan Piers Morgan, İsrail savunuculuğuna soyundu ancak karşısındaki Grace Blakeley Filistin'de neler yaşandığını biliyordu. Programdaki siyonist savunmaya dayanamayan Blakeley'in, İsrail ağzıyla konuşan moderatöre verdiği yanıt gündem oldu.