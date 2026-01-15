PODCAST CANLI YAYIN
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Mersin Limanında 298 kg kokain ele geçirdik"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya'dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi."

