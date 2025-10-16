PODCAST CANLI YAYIN
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 10 ilde “Change Araç” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 10 ilde "Change araç" şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonlar ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Ankara merkezli 10 ilde 'Change Araç' şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarımızda; 35 şüpheliyi yakaladık. 10'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 2025 yılının ilk 9 ayında (1 Ocak-30 Eylül) 19 ilde 'Change Araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 495 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliyi yakaladık. 160'ı tutuklandı. 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Çeşitli marka-model 495 adet aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

